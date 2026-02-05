Laura Pausini si trova nel mezzo di polemiche recenti legate al suo nuovo album Io Canto 2. Prima è scoppiata una disputa con Gianluca Grignani, poi sono arrivati commenti di odio sui social per la cover di Mengoni. La cantante risponde con calma, dicendo che deve imparare a sbattermene. La situazione continua a infiammarsi, ma lei sembra determinata a non lasciarsi coinvolgere troppo.

Prima la disputa con Grignani poi i commenti di odio per la cover del brano di Mengoni. Per Io Canto 2, nuovo album in uscita di Laura Pausini, la cantante sembra essere al centro delle polemiche nell'ultimo periodo “Quel mondo è aggressivo“ afferma Laura Pausini rispetto ai tanti commenti di odio ricevuti sulla cover in francese della canzone Due vite di Marco Mengoni. Un’interpretazione ritenuta da molti troppo urlata. Ma questo non sarebbe stato l’unico motivo di critiche per la cantante, infatti il nuovo album “Io canto 2” in uscita domani, ha suscitato molte polemiche nei confronti dell’artista romagnola. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Laura Pausini, le polemiche sulle cover di Io Canto 2: “Devo imparare a sbattermene”

Il 6 febbraio 2026 uscirà il nuovo album di cover di Laura Pausini, intitolato Io Canto 2.

