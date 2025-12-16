Nuove cover per Laura Pausini in arrivo Io Canto 2

Il 6 febbraio 2026 uscirà il nuovo album di cover di Laura Pausini, intitolato Io Canto 2. L’album, pubblicato da Warner Records / Warner Music Italy, è già disponibile in preorder. La raccolta segna il ritorno dell’artista con un progetto dedicato alle sue interpretazioni di brani iconici.

Milano, 16 dic. (askanews) – Laura Pausini: uscirà il 6 febbraio 2026 il nuovo album di cover, Io Canto 2, pubblicato per Warner Records Warner Music Italy e da oggi disponibile in preorder (http:laurapausini.lnk.toiyocanto2) nei seguenti formati fisici: cd deluxe (anche in versione autografata), doppio vinile standard (in 3 colori – rosso, perlato, e nero), doppio vinike deluxe, in edizione limitata autografato, in colore argento. La notizia arriva a pochi giorni dall’uscita del primo estratto dell’album, Ritorno ad amare, nuovo singolo scritto e interpretato originariamente da Biagio Antonacci (2001), e pubblicato nella versione di Laura per Warner Records Warner Music Italy su tutte le piattaforme digitali, prodotto e arrangiato da Paolo Carta e la stessa Laura. Ildenaro.it

