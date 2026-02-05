San Gavino Monreale | libro di Giuseppe Porcu Gli anni sospesi presenta testimonianza di un sardo a Dachau

Venerdì 13 febbraio alle 18, a Casa Dona Maxima di San Gavino Monreale, si terrà la presentazione del libro *Gli anni sospesi* di Giuseppe Porcu. L’autore, sardo, racconta la sua esperienza nel lager di Dachau durante gli anni del nazismo. La testimonianza diventa un modo per ricordare e denunciare gli orrori di quel periodo.

**Un libro per ricordare: Giuseppe Porcu, sardo a Dachau** Venerdì 13 febbraio, alle 18, a Casa Dona Maxima di San Gavino Monreale, si terrà la presentazione del libro *“Gli anni sospesi”*, scritto da Giuseppe Porcu, un membro della comunità sarda che, durante gli ultimi anni del regime nazista, fu imprigionato nel lager di Dachau. Il volume, che racconta la sua esperienza personale in un ambiente estremo, sarà presentato in un’occasione particolare: insieme a una testimonianza diretta, con la partecipazione di Raffaele Porcu, suo fratello, e di Eva Lena Felis, sua nipote. L’evento, organizzato da “Sa Moba Sarda”, intende onorare la memoria di chi, pur vivendo in un luogo così distante dal suo paese d’origine, ha saputo raccontare l’orrore senza mai perdere la dignità.🔗 Leggi su Ameve.eu

