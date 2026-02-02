Il Carnevale Storico Sangavinese compie 40 anni | San Gavino Monreale pronta a ospitare una grande ed

San Gavino Monreale si prepara a festeggiare i 40 anni del suo Carnevale Storico. Dal 12 al 17 febbraio 2026, la cittadina sarda si anima con sfilate, maschere e tradizioni che richiamano decenni di storia. La piazza principale si riempirà di colori e musica per rendere omaggio a questa festa che ormai è un punto fisso nel calendario locale. Gli abitanti sono già in fermento, pronti a mostrare il meglio delle loro tradizioni.

Dal 12 al 17 febbraio 2026, San Gavino Monreale si trasforma in palcoscenico di una festa che celebra un traguardo storico: il quarantesimo anniversario del Carnevale Storico Sangavinese. Un evento nato negli anni Ottanta da un'idea spontanea di gruppi locali, cresciuto negli anni fino a diventare uno dei principali appuntamenti culturali della Sardegna, oggi torna con una programmazione rinnovata e un impegno maggiore da parte dell'amministrazione comunale. L'edizione speciale è il risultato di un percorso di crescita che ha visto il Carnevale diventare un simbolo di identità, creatività e partecipazione collettiva per tutta la comunità.

