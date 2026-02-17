Luca Argentero ha deciso di mettere al primo posto la famiglia, dopo aver stabilito una regola ferrea che gli permette di conciliarla con il lavoro. La sua scelta nasce dal desiderio di dedicare più tempo ai figli, anche durante le riprese. Recentemente, l’attore ha iniziato a seguire questa regola, portando i figli sul set quando possibile. La sua nuova serie su Netflix, Motorvalley, lo vede interpretare un ex pilota in cerca di redenzione, ma nella vita reale non ha mai rinunciato alla famiglia.

È da poco sbarcato su Netflix con Motorvalley, serie in cui veste i panni di un ex pilota in cerca di riscatto, ma nella vita vera Luca Argentero di seconde chance non ha avuto bisogno. «La fortuna non mi ha hai tradito», ha dichiarato l’attore a Fanpage.it, indugiando anche un po’ sulla sua quotidianità. Luca Argentero è l'”Avvocato Ligas”: fascino e cinismo nel nuovo legal drama di Sky X Leggi anche › La serie “Motorvalley” è la risposta italiana a “F1-Il film”, con Argentero al posto di Pitt Luca Argentero e la regola dei cinque giorni. A volte gli orari sono complicati, impossibile negarlo, però i privilegi del suo mestiere sono tanti, su tutti la possibilità di trascorrere tanto tempo con i figli, Nina Speranza, 5 anni, e Noè Roberto, 3 appena compiuti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per salvaguardare la famiglia e metterla sempre al primo posto, l'attore e la moglie si sono dati una regola precisa, che funziona molto bene. Ecco quale

Al CES di Las Vegas, Samsung ha presentato il Galaxy Z TriFold, uno smartphone con doppia piega.

Al CES di Las Vegas, Samsung ha presentato il Galaxy Z TriFold, uno smartphone innovativo che si apre come uno scrigno, piegandosi due volte.

Knew professor ex-hubby's deep love before death. Reborn, she gave him all love and tenderness

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.