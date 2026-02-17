Per salvaguardare la famiglia e metterla sempre al primo posto l' attore e la moglie si sono dati una regola precisa che funziona molto bene Ecco quale
Luca Argentero ha deciso di mettere al primo posto la famiglia, dopo aver stabilito una regola ferrea che gli permette di conciliarla con il lavoro. La sua scelta nasce dal desiderio di dedicare più tempo ai figli, anche durante le riprese. Recentemente, l’attore ha iniziato a seguire questa regola, portando i figli sul set quando possibile. La sua nuova serie su Netflix, Motorvalley, lo vede interpretare un ex pilota in cerca di redenzione, ma nella vita reale non ha mai rinunciato alla famiglia.
È da poco sbarcato su Netflix con Motorvalley, serie in cui veste i panni di un ex pilota in cerca di riscatto, ma nella vita vera Luca Argentero di seconde chance non ha avuto bisogno. «La fortuna non mi ha hai tradito», ha dichiarato l’attore a Fanpage.it, indugiando anche un po’ sulla sua quotidianità. Luca Argentero è l'”Avvocato Ligas”: fascino e cinismo nel nuovo legal drama di Sky X Leggi anche › La serie “Motorvalley” è la risposta italiana a “F1-Il film”, con Argentero al posto di Pitt Luca Argentero e la regola dei cinque giorni. A volte gli orari sono complicati, impossibile negarlo, però i privilegi del suo mestiere sono tanti, su tutti la possibilità di trascorrere tanto tempo con i figli, Nina Speranza, 5 anni, e Noè Roberto, 3 appena compiuti. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Abbiamo visto dal vivo il primo Samsung che si piega due volte: ha una cosa che funziona molto bene
Al CES di Las Vegas, Samsung ha presentato il Galaxy Z TriFold, uno smartphone con doppia piega.
Abbiamo visto dal vivo il primo Samsung che si piega due volte: una cosa funziona molto bene
Al CES di Las Vegas, Samsung ha presentato il Galaxy Z TriFold, uno smartphone innovativo che si apre come uno scrigno, piegandosi due volte.
Knew professor ex-hubby's deep love before death. Reborn, she gave him all love and tenderness
Argomenti discussi: Diadora, siglato l'accordo per 27 uscite volontarie: Riorganizzazione necessaria per salvaguardare la competitività dell'azienda; Caro-spesa e crisi dei consumi: serve un patto sociale per ripartire; Camera: Tajani, Roccella e Urso oggi alla seduta del question time; Soldi alle famiglie divorziate o separate in difficoltà economiche, in provincia di Napoli il sostegno economico.
Tradimento: Vale la pena perdonare per salvaguardare l’unità familiare?Scopri come il perdono dopo un tradimento può salvare o schiacciare l'unità familiare. Esplora le condizioni necessarie per un perdono efficace e come gestire l'impatto sulla coppia e sulla famiglia. chedonna.it
Si è tuffato in uno stagno ghiacciato per salvare il suo cane, ed è riuscito a portarlo in salvo. Ma lui non è sopravvissuto. Un gesto d’amore estremo che racconta cosa significhi davvero considerare un cane parte della famiglia. facebook
Es acojonante este menda. Verdaderamente ACOJONANTE. Efectivamente, bisogna salvare l'onore della famiglia, che la democrazia ha mandato in quel paese. Jajajaja x.com