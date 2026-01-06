Abbiamo visto dal vivo il primo Samsung che si piega due volte | una cosa funziona molto bene
Al CES di Las Vegas, Samsung ha presentato il Galaxy Z TriFold, uno smartphone innovativo che si apre come uno scrigno, piegandosi due volte. Un dispositivo che combina funzionalità e design, offrendo un'ulteriore evoluzione nel settore degli smartphone pieghevoli. La sua presenza in mostra testimonia l'impegno di Samsung nell'innovazione tecnologica e nel miglioramento dell'esperienza utente.
Samsung ha portato al CES di Las Vegas il suo Galaxy Z TriFold, lo smartphone che si apre come fosse uno scrigno. Il CES è la principale fiera dedicata alla tecnologia: molti giornalisti europei hanno potuto vederlo dal vivo per la prima volta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Come è fatto il telefono che si piega con tre schermi: Samsung lancia il suo primo TriFold
Leggi anche: Rampulla applaude la Juve: «Buon risultato a Bodo, non ci speravo dopo il primo tempo. Nella ripresa ho visto una cosa che mi è piaciuta molto»
Weblog dal vivo del CES, giorno 1: la tecnologia più interessante che abbiamo visto finora; Ristoranti – Capitolo Primo a Montallegro, quando il territorio è protagonista (anche nei vini); Jeff Ament e Metallica: una storia che parte nel 1983 e arriva a Helping Hands; Juventus Next Gen-Carpi 2-0: biancorossi stesi nel primo tempo, da valutare l'infortunio di Cortesi.
Abbiamo visto dal vivo il primo Samsung che si piega due volte: una cosa funziona molto bene - Samsung ha portato al CES di Las Vegas il suo Galaxy Z TriFold, lo smartphone che si apre come fosse uno scrigno ... fanpage.it
Napoli, Spinazzola: "Inter? Abbiamo visto il primo tempo. Pensiamo solo a noi" - Il terzino del Napoli Leonardo Spinazzola è intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita del match tra i campani e il Genoa. tuttomercatoweb.com
Parla il papà di Alessandro: “Mio figlio non aveva nemici non aveva litigato con nessuno, questo è un delitto inspiegabile. Non ha mai fatto del male a una mosca mio figlio, non so cosa sia successo, ancora non l'abbiamo visto” - facebook.com facebook
«Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo.» (Dal Vangelo secondo Matteo 2, 2) x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.