Abbiamo visto dal vivo il primo Samsung che si piega due volte | una cosa funziona molto bene

Al CES di Las Vegas, Samsung ha presentato il Galaxy Z TriFold, uno smartphone innovativo che si apre come uno scrigno, piegandosi due volte. Un dispositivo che combina funzionalità e design, offrendo un'ulteriore evoluzione nel settore degli smartphone pieghevoli. La sua presenza in mostra testimonia l'impegno di Samsung nell'innovazione tecnologica e nel miglioramento dell'esperienza utente.

