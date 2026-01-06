Abbiamo visto dal vivo il primo Samsung che si piega due volte | ha una cosa che funziona molto bene

Al CES di Las Vegas, Samsung ha presentato il Galaxy Z TriFold, uno smartphone con doppia piega. Questo dispositivo innovativo si apre come uno scrigno, offrendo un’esperienza d’uso versatile e funzionale. Grazie a un design pieghevole avanzato, il Galaxy Z TriFold punta a coniugare compattezza e ampiezza dello schermo, rappresentando un passo avanti nella tecnologia dei dispositivi mobili.

Samsung ha portato al CES di Las Vegas il suo Galaxy Z TriFold, lo smartphone che si apre come fosse uno scrigno. Il CES è la principale fiera dedicata alla tecnologia: molti giornalisti europei hanno potuto vederlo dal vivo per la prima volta.

