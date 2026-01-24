Il governo ha annunciato un nuovo aumento dell’età pensionabile, previsto dal 2029, con l’innalzamento a 67 anni e 6 mesi per la pensione di vecchiaia. Questa decisione rappresenta un ulteriore intervento sulle regole previdenziali, in contrasto con le promesse di riforma e di semplificazione del sistema pensionistico. La questione rimane al centro del dibattito pubblico, con implicazioni sulla vita lavorativa e sui diritti dei cittadini.

Nuova grana sul fronte della previdenza per la maggioranza che aveva promesso di “cancellare la Fornero ” e si è invece ritrovata a stringere ulteriormente le maglie per l’uscita dal lavoro. Dal 2029, se non si interverrà per legge, per andare in pensione serviranno tre mesi in più. L’età di vecchiaia salirà a 67 anni e 6 mesi. A dirlo è l’ultimo aggiornamento del Rapporto della Ragioneria generale dello Stato, che si basa sul meccanismo automatico di adeguamento alla speranza di vita. Il rapporto “Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario 2025” spiega che dal 1° gennaio 2029 i requisiti per l’accesso alla pensione dovranno aumentare di tre mesi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nuova grana pensioni per il governo: “Dal 2029 nuovo aumento dell’età di uscita. Per quella di vecchiaia serviranno 67 anni e 6 mesi”

Pensioni: dal 2029 età di vecchiaia a 67 anni e sei mesi. La Ragioneria dello Stato prevede incrementi fino a 69 anni nel 2050 secondo i dati IstatA partire dal 1° gennaio 2029, l'età di pensionamento per la vecchiaia è prevista salire a 67 anni e sei mesi, con ulteriori aumenti fino a 69 anni nel 2050, secondo le stime della Ragioneria dello Stato e i dati Istat.

Pensioni, rischio di andarci tre mesi più tardi dal 2029: la Ragioneria prevede l’uscita dal lavoro a 67 anni e 6 mesi Secondo le previsioni della Ragioneria generale dello Stato, a partire dal 2029 l’età pensionabile potrebbe aumentare a 67 anni e 6 mesi, con un’ulteriore crescita fino a 67 anni e 8 mesi nel 2031.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

RIFORMA PENSIONI 2026 AUMENTI, NUOVE USCITE, ECC.. TUTTE LE NOVITÀ IN ARRIVO ANTEPRIMA

Nuova grana pensioni per il governo: Dal 2029 nuovo aumento dell’età di uscita. Per quella di vecchiaia serviranno 67 anni e 6 mesiLa Ragioneria dello Stato conferma: dal 2029 torna l'adeguamento alla speranza di vita. La Fornero rimane, nonostante le promesse. ilfattoquotidiano.it

Pensioni, nuove età di uscita dal lavoro: a quanti anni si va nel 2026 e le novità dal 2027Pensioni, con la legge di Bilancio approvata alla fine dello scorso dicembre aumenta gradualmente l'età di uscita e viene sancito lo stop ad alcune misure per smettere di ... ilmessaggero.it

Nuova grana per il Comune di Bologna: bocciato dall'Autorità l'appalto delle mense scolastiche - facebook.com facebook

Regione Lazio, nuova grana per Rocca. In maggioranza chiedono altre poltrone ift.tt/s8VnHZ2 x.com