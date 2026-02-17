Pellezzano cade albero | chiusa strada

Un albero proveniente da una proprietà privata è caduto questa mattina alle otto, costringendo il Comune di Pellezzano a chiudere temporaneamente la strada provinciale 27 in via consortile a Capezzano. Un ramo si è staccato durante un forte temporale, causando l’interruzione del traffico e la necessità di intervenire per la messa in sicurezza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Pellezzano ha dovuto chiudere al traffico in maniera temporanea questa mattina alle otto la strada provinciale 27 in via consortile a Capezzano a causa della caduta di un albero proveniente da una proprietà privata. I cittadini e gli automobilisti sono stati invitati a utilizzare percorsi alternativi mentre Del fuoco, la protezione civile e la polizia municipale sta lavorando alla rimozione della pianta che ostruisce interamente la carreggiata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Un albero caduto a Pellezzano, causato dalle forti piogge, ha bloccato la strada.

