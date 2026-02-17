Pellezzano cade albero | chiusa strada
Un albero proveniente da una proprietà privata è caduto questa mattina alle otto, costringendo il Comune di Pellezzano a chiudere temporaneamente la strada provinciale 27 in via consortile a Capezzano. Un ramo si è staccato durante un forte temporale, causando l’interruzione del traffico e la necessità di intervenire per la messa in sicurezza.
Il Comune di Pellezzano ha dovuto chiudere al traffico in maniera temporanea questa mattina alle otto la strada provinciale 27 in via consortile a Capezzano a causa della caduta di un albero proveniente da una proprietà privata. I cittadini e gli automobilisti sono stati invitati a utilizzare percorsi alternativi mentre Del fuoco, la protezione civile e la polizia municipale sta lavorando alla rimozione della pianta che ostruisce interamente la carreggiata.
Maltempo, cade un albero a Pellezzano: chiusa la SP 27 – Via Consortile
Un albero caduto a Pellezzano, causato dalle forti piogge, ha bloccato la strada.
