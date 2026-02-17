Maltempo cade un albero a Pellezzano | chiusa la SP 27 – Via Consortile
Un albero caduto a Pellezzano, causato dalle forti piogge, ha bloccato la strada. La SP 27 – Via Consortile Capezzano rimane chiusa al traffico da diverse ore. I vigili del fuoco stanno lavorando per rimuovere i rami e mettere in sicurezza l’area.
Le abbondanti piogge stanno iniziando a provocare i primi disagi nel salernitano. A causa della caduta di un albero di una proprietà privata, la Strada Provinciale SP 27 – Via Consortile Capezzano (Pellezzano) è attualmente ostruita al traffico. Il Comune invita i cittadini a utilizzare percorsi alternativi fino al completo ripristino della viabilità.Sul posto sono presenti la Protezione Civile, la Polizia Municipale. Sono stati inoltre allertati i Vigili del Fuoco, che interverranno per la rimozione dell’albero e la messa in sicurezza dell’area. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Salernotoday.it
