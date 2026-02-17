Maltempo cade un albero a Pellezzano | chiusa la SP 27 – Via Consortile

Un albero caduto a Pellezzano, causato dalle forti piogge, ha bloccato la strada. La SP 27 – Via Consortile Capezzano rimane chiusa al traffico da diverse ore. I vigili del fuoco stanno lavorando per rimuovere i rami e mettere in sicurezza l’area.

Le abbondanti piogge stanno iniziando a provocare i primi disagi nel salernitano. A causa della caduta di un albero di una proprietà privata, la Strada Provinciale SP 27 – Via Consortile Capezzano (Pellezzano) è attualmente ostruita al traffico. Il Comune invita i cittadini a utilizzare percorsi alternativi fino al completo ripristino della viabilità.Sul posto sono presenti la Protezione Civile, la Polizia Municipale. Sono stati inoltre allertati i Vigili del Fuoco, che interverranno per la rimozione dell'albero e la messa in sicurezza dell'area.

Questa mattina, un grande albero è caduto all’Eur, danneggiando tre auto.

A causa delle recenti abbondanti piogge a Roma, un albero è caduto e si è schiantato su un'auto in sosta.

