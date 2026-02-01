Nel primo pomeriggio, un albero è caduto improvvisamente lungo via dei Fori Imperiali a Roma, ferendo tre persone. La strada tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia è stata chiusa per permettere i soccorsi e i lavori di messa in sicurezza. Per ora, nessuno dei feriti è in pericolo di vita. La polizia ha avviato le verifiche per capire cosa abbia causato il crollo.

Paura nel primo pomeriggio nel cuore di Roma, dove la caduta improvvisa di un albero ha provocato il ferimento di tre persone lungo via dei Fori Imperiali. L’episodio è avvenuto intorno alle 13.30, all’altezza del Foro Traiano, in una delle aree più frequentate da turisti e cittadini. A rimanere feriti sono una ragazza italiana di 17 anni e due uomini stranieri, rispettivamente di 34 e 42 anni. Tutti sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale. La giovane è stata accompagnata al Santo Spirito: le sue condizioni, secondo quanto si apprende, non sarebbero gravi. Subito dopo l’incidente, il Comune ha disposto la chiusura al transito veicolare e pedonale del tratto compreso tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia, per consentire le verifiche sulle alberature presenti nell’area e garantire la sicurezza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Roma, albero cade ai Fori Imperiali: tre feriti e strada chiusa tra Largo Corrado Ricci e Piazza Venezia

