Pauroso incidente due auto si scontrano ed una finisce in un uliveto foto

Due auto si sono scontrate questa mattina a San Lucio, a Boville Ernica, causando paura tra i residenti. L’incidente è avvenuto quando una delle vetture si è schiantata contro un uliveto, fermandosi tra le piante. Un'auto ha finito nel pieno delle piante di ulivo, mentre l’altra si è fermata poco distante. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Momenti di apprensione questa mattina nella zona di San Lucio, a Boville Ernica in provincia di Frosinone. Intorno alle ore 09:00, si è verificato un violento sinistro stradale in via Fontana San Marco che ha coinvolto due autovetture e richiesto l'intervento congiunto di sanitari e forze dell'ordine. Nel violento impatto sono entrate in collisione una Lancia Y, condotta da una donna di 36 anni residente a Monte San Giovanni Campano, e una Fiat 500 guidata da una 56enne del posto. La dinamica dello scontro ha avuto conseguenze spettacolari quanto pericolose: dopo l'urto, la Fiat 500 è uscita di strada finendo la sua corsa in un terreno agricolo adiacente, rimanendo letteralmente in bilico tra le piante di ulivo.