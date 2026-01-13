Incidente stradale a Ranera | due auto si scontrano e una finisce in un cortile privato

Nel pomeriggio di oggi, 13 gennaio 2026, a Ranera di Sant’Angelo Lodigiano si è verificato un incidente stradale lungo via Bruno Buozzi, coinvolgendo due veicoli. Uno dei mezzi è finito nel cortile di una proprietà privata. L’evento è stato segnalato alle autorità competenti per le verifiche del caso e per gestire eventuali interventi di soccorso.

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), 13 gennaio 2026 – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 13 gennaio 2026, nella frazione Ranera di Sant’Angelo Lodigiano, lungo via Bruno Buozzi. Per cause ancora in fase di accertamento, due autovetture si sono scontrate. A seguito dell’impatto, uno dei mezzi si è ribaltato su un fianco, finendo all’interno di un cortile privato. Fortunatamente in quel momento nell'area non c'era nessuno. All’arrivo dei soccorritori, le persone coinvolte erano già fuori dai rispettivi veicoli. Nell’incidente sono rimaste coinvolte complessivamente quattro persone (una donna di 48 anni e tre pensionati di 75, 85 e 88 anni). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente stradale a Ranera: due auto si scontrano e una finisce in un cortile privato Leggi anche: Incidente a Tre Croci: auto si scontrano e restano incastrate, due feriti Leggi anche: Incidente sulla Palermo-Sciacca, due auto si scontrano e vanno a fuoco: 4 feriti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Incidente stradale a Ranera: due auto si scontrano e una finisce in un cortile privato - Sant’Angelo Lodigiano, sul posto 118, carabinieri, polizia locale, e vigili del fuoco. ilgiorno.it

