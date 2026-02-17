Paura a Trento Sud | brucia un camper a due passi dal Bici Grill

Un incendio ha distrutto un camper a Trento Sud, causando grande preoccupazione tra i residenti. Le fiamme sono divampate rapidamente, danneggiando gravemente il veicolo parcheggiato nell’area di rimessaggio vicino al Bici Grill. La scoperta del rogo ha attirato diversi passanti, che hanno assistito impotenti all’incendio che si è diffuso in pochi minuti.

Sono bastati pochi minuti e il camper parcheggiato nell'area di rimessaggio a Trento Sud, pochi passi dal Bici Grill, è stato completamente devastato dalle fiamme. L'incendio è avvenuto poco dopo le 21 di ieri, lunedì 16 febbraio. Il calore e le fiamme generale del rogo, la cui è origine (accidentale o dolosa) è ancora in fase di chiarimento, hanno pure danneggiato un'auto parcheggiata poco distante.