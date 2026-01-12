A spasso per Torino Sud senza patente e a bordo di un camper rubato | due denunciati

Due persone sono state denunciate a Torino per aver circolato senza patente a bordo di un camper rubato con targa falsa. L’intervento della Polizia Locale, nell’ambito di controlli di routine, ha portato al loro fermo giovedì 8, evidenziando un episodio di illegalità nel territorio cittadino.

Circolava senza patente per le strade di Torino Sud a bordo di un camper rubato e con targa falsa. L'uomo, un 37enne di origine bosniaca, è stato intercettato dagli agenti della Polizia Locale nell'ambito di diverse attività di controllo che si sono svolte in città nella giornata di giovedì, 8. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: Senza casco né patente su uno scooter rubato: denunciati a 15 anni

Leggi anche: Roma: due denunciati per guida senza patente e senza assicurazione

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Juve-Tudor: trovato l'accordo per la risoluzione.

Cose Nostre Il coraggio del giusto - 31/10/2022 La sera del 26 giugno 1983, il procuratore capo della repubblica di Torino Bruno Caccia viene ucciso in via Sommacampagna, mentre porta spasso il suo cane. Una vicenda ripercorsa da Emilia Brandi a Cose n - facebook.com facebook