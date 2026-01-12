A spasso per Torino Sud senza patente e a bordo di un camper rubato | due denunciati

Due persone sono state denunciate a Torino per aver circolato senza patente a bordo di un camper rubato con targa falsa. L’intervento della Polizia Locale, nell’ambito di controlli di routine, ha portato al loro fermo giovedì 8, evidenziando un episodio di illegalità nel territorio cittadino.

Circolava senza patente per le strade di Torino Sud a bordo di un camper rubato e con targa falsa. L'uomo, un 37enne di origine bosniaca, è stato intercettato dagli agenti della Polizia Locale nell'ambito di diverse attività di controllo che si sono svolte in città nella giornata di giovedì, 8. 🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

