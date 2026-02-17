Impresa super degli azzurri è oro nell' inseguimento a squadre di pattinaggio

L’Italia ha conquistato l’oro nell’inseguimento a squadre di pattinaggio di velocità, grazie a una prestazione spettacolare degli azzurri. La squadra, composta da quattro atleti, ha tagliato il traguardo davanti a tutte le altre, facendo salire il paese sul podio per la quarta volta ai Giochi. La vittoria è arrivata dopo una gara intensa, con un sorpasso decisivo negli ultimi metri.

La spedizione italiana del pattinaggio di velocità porta a casa la quarta medaglia alle Olimpiadi di casa. Il terzetto dell'inseguimento di squadra composto da Davide Ghiotto, Michele Malfatti ed Andrea Giovannini si conferma il più forte al mondo, portandosi a casa l'oro olimpico 20 anni dopo il trionfo di Torino 2006. Dopo aver demolito la forte Olanda in semifinale, gli Azzurri vanno dietro rispetto a Team Usa in finale ma ne ha di più e infligge un ritardo impressionante, quasi 5 secondi, ai favoriti della vigilia. Grande festa per il pubblico presente sugli spalti e per Francesca Lollobrigida che, dopo i due ori personali, era presente per fare il tifo.