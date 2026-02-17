Oro Italia conquista la sua 24ª medaglia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 grazie alla vittoria nell'inseguimento a squadre di pattinaggio di velocità, dopo aver superato le avversarie in una gara intensa e combattuta.

MILANO - Arriva dal pattinaggio di velocità e dall'inseguimento a squadre, la 24a medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti conquistano l'oro, che bissa quello ottenuto nel 2006 da Enrico Fabris, Ippolito Sanfratello, Matteo Anesi e Stefano Donagrandi. Gli azzurri lo ottengono in rimonta, dopo essersi ritrovati anche a inseguire gli Stati Uniti di sei decimi: esattamente com'era successo nel quarto di finale tra le due nazionali, però, Ghiotto e compagni si impongono sui rivali nella seconda metà di gara. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Oro Italia nell'inseguimento a squadre di Pattinaggio velocità

Impresa super degli azzurri, è oro nell'inseguimento a squadre di pattinaggioL’Italia ha conquistato l’oro nell’inseguimento a squadre di pattinaggio di velocità, grazie a una prestazione spettacolare degli azzurri.

L’Italia è d’oro nell’inseguimento a squadre maschile di pattinaggio! Milano Cortina sempre più azzurraL’Italia conquista l’oro nell’inseguimento a squadre di pattinaggio a Milano Cortina, dopo aver battuto la Svizzera in finale.

ITALIA ORO nell'inseguimento nel pattinaggio di velocità | TORINO 2006 | RIVIVI LA GARA

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.