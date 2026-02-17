20 ANNI DOPO! L’Italia è d’oro nel team-pursuit | Ghiotto Malfatti e Giovannini schiantano gli USA e sono campioni olimpici!
Ghiotto, Malfatti e Giovannini hanno vinto l’oro nella staffetta maschile a short track, battendo gli Stati Uniti e portando a casa la prima medaglia d’oro olimpica dell’Italia in questa specialità dopo vent’anni. La vittoria è arrivata al Milano Speed Skating Stadium, dove gli atleti italiani hanno dimostrato una grande determinazione e velocità. La gara ha visto un sorpasso decisivo negli ultimi giri, lasciando gli avversari americani dietro di sé.
Vent’anni dopo, la storia si ripete. Dall’Oval Lingotto Fiere al Milano Speed Skating Stadium, da Torino 2006 a Milano Cortina 2026, l’Italia può tornare a festeggiare una medaglia d’oro olimpica nella prova dell’ inseguimento a squadre maschile dei Giochi Invernali. Il fil rouge che lega ieri e oggi porta un nome preciso: Maurizio Marchetto. Era lui al timone quando Enrico Fabris e il “trio delle meraviglie”, completato da Ippolito Sanfratello e Matteo Anesi, portarono l’Italia dove non si era mai spinta. Ed è ancora lui, oggi, il direttore tecnico chiamato a guidare la Nazionale in questa nuova avventura olimpica. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Speed skating, Team-pursuit Olimpiadi in DIRETTA: ITALIA ORO 20 ANNI DOPO TORINO! Ghiotto, Malfatti e Giovannini eroici!L’Italia conquista l’oro nella gara di inseguimento a squadre nello speed skating alle Olimpiadi, dopo vent’anni dalla vittoria di Torino.
Ghiotto, Giovannini e Malfatti: Oro Storico dopo Torino 2006Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti hanno vinto l’oro nello speed skating a squadre ai Giochi di Milano Cortina 2026, grazie a una performance eccezionale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Staffetta maschile di fondo, l’Italia torna sul podio dopo 20 anni; Sci nordico, dopo 20 anni prima medaglia per l'Italia nella staffetta; Sci di fondo, Pellegrino trascina la staffetta: bronzo 20 anni dopo l’oro di Torino 2006; Notte prima degli esami, vent’anni dopo.
20 ANNI DOPO! L’Italia è d’oro nel team-pursuit: Ghiotto, Malfatti e Giovannini schiantano gli USA e sono campioni olimpici!Vent’anni dopo, la storia si ripete. Dall’Oval Lingotto Fiere al Milano Speed Skating Stadium, da Torino 2006 a Milano Cortina 2026, l’Italia può tornare ... oasport.it
Staffetta maschile di fondo, l'Italia sul podio a Milano-Cortina dopo 20 anniTESERO (ITALPRESS) – Vent’anni dopo lo storico oro dei Giochi di Torino 2006, l’Italia torna sul podio nella staffetta maschile ... iltempo.it
Quasi due anni e mezzo per un ecocolordoppler. Oltre 700 giorni per una colonoscopia, 465 giorni per una gastroscopia e 326 per fare una TAC al torace. Dopo più di tre anni di Governo Meloni questa è la situazione delle liste d’attesa in sanità in Italia. Prest facebook
La carne di cavallo divide l’Italia da anni, ma questa volta il confronto entra nel perimetro della legge. Vietare la macellazione di cavalli, asini, muli, pony e bardotti e riconoscerli come animali da affezione: la proposta è ora sul tavolo del Parlamento e punta a c x.com