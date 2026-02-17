Ghiotto, Malfatti e Giovannini hanno vinto l’oro nella staffetta maschile a short track, battendo gli Stati Uniti e portando a casa la prima medaglia d’oro olimpica dell’Italia in questa specialità dopo vent’anni. La vittoria è arrivata al Milano Speed Skating Stadium, dove gli atleti italiani hanno dimostrato una grande determinazione e velocità. La gara ha visto un sorpasso decisivo negli ultimi giri, lasciando gli avversari americani dietro di sé.

Vent’anni dopo, la storia si ripete. Dall’Oval Lingotto Fiere al Milano Speed Skating Stadium, da Torino 2006 a Milano Cortina 2026, l’Italia può tornare a festeggiare una medaglia d’oro olimpica nella prova dell’ inseguimento a squadre maschile dei Giochi Invernali. Il fil rouge che lega ieri e oggi porta un nome preciso: Maurizio Marchetto. Era lui al timone quando Enrico Fabris e il “trio delle meraviglie”, completato da Ippolito Sanfratello e Matteo Anesi, portarono l’Italia dove non si era mai spinta. Ed è ancora lui, oggi, il direttore tecnico chiamato a guidare la Nazionale in questa nuova avventura olimpica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - 20 ANNI DOPO! L’Italia è d’oro nel team-pursuit: Ghiotto, Malfatti e Giovannini schiantano gli USA e sono campioni olimpici!

LIVE Speed skating, Team-pursuit Olimpiadi in DIRETTA: ITALIA ORO 20 ANNI DOPO TORINO! Ghiotto, Malfatti e Giovannini eroici!L’Italia conquista l’oro nella gara di inseguimento a squadre nello speed skating alle Olimpiadi, dopo vent’anni dalla vittoria di Torino.

Ghiotto, Giovannini e Malfatti: Oro Storico dopo Torino 2006Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti hanno vinto l’oro nello speed skating a squadre ai Giochi di Milano Cortina 2026, grazie a una performance eccezionale.

