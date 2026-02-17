Lo short femminile di pattinaggio di figura è iniziato, e tra le concorrenti cresce l’attesa per capire chi riuscirà a emergere. Sakamoto si trova sotto pressione, mentre Petrosian rappresenta un’incognita da valutare attentamente. Gutmann si presenta con più leggerezza, pronto a sorprendere. Diverse atlete inseguono obiettivi opposti: alcune vogliono lasciare il segno, altre cercano di confermare il loro valore, altre ancora puntano a disturbare la gara.

C’è chi vuole coronare una carriera da sogno, chi invece vuole dimostrare a tutto il mondo che la festa è finita, chi vuole mettere il bastone tra le ruote, chi vuole gareggiare per sé stessa. Sono queste le molteplici motivazioni che rendono particolarmente fascinosa la gara individuale femminile di pattinaggio artistico valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, al via oggi con il segmento più corto. Tra le grandi protagoniste ci sarà ovviamente Kaori Sakamoto, già medaglia di bronzo a Pechino 2022 e seriamente motivata a mettere la ciliegina sulla torta ad un cammino sportivo semplicemente straordinario, dove ha sfoggiato eleganza e sbalorditiva qualità tecnica, reinventandosi anno dopo anno con programmi sempre diversi ma estremamente coerenti con il suo stile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pattinaggio di figura, al via lo short femminile: Tutti contro Sakamoto? Petrosian da pesare. Gutmann a cuor leggero

