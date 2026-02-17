Pattinaggio di figura al via lo short femminile | Tutti contro Sakamoto? Petrosian da pesare Gutmann a cuor leggero
Lo short femminile di pattinaggio di figura è iniziato, e tra le concorrenti cresce l’attesa per capire chi riuscirà a emergere. Sakamoto si trova sotto pressione, mentre Petrosian rappresenta un’incognita da valutare attentamente. Gutmann si presenta con più leggerezza, pronto a sorprendere. Diverse atlete inseguono obiettivi opposti: alcune vogliono lasciare il segno, altre cercano di confermare il loro valore, altre ancora puntano a disturbare la gara.
C’è chi vuole coronare una carriera da sogno, chi invece vuole dimostrare a tutto il mondo che la festa è finita, chi vuole mettere il bastone tra le ruote, chi vuole gareggiare per sé stessa. Sono queste le molteplici motivazioni che rendono particolarmente fascinosa la gara individuale femminile di pattinaggio artistico valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, al via oggi con il segmento più corto. Tra le grandi protagoniste ci sarà ovviamente Kaori Sakamoto, già medaglia di bronzo a Pechino 2022 e seriamente motivata a mettere la ciliegina sulla torta ad un cammino sportivo semplicemente straordinario, dove ha sfoggiato eleganza e sbalorditiva qualità tecnica, reinventandosi anno dopo anno con programmi sempre diversi ma estremamente coerenti con il suo stile. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: iniziato lo short femminile, Gutmann ci prova, bene Joos
Segui in tempo reale i Campionati Europei di Pattinaggio Artistico 2026.
LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: iniziato lo short femminile, Gutmann ci prova. Joos la prima delle azzurre
Segui in tempo reale la diretta degli Europei di Pattinaggio Artistico 2026.
Olimpiadi, i bergamaschi al pattinaggio di figura sesti e 12esimi - FotoAlla Milano Ice Skating Arena, la coppia Conti e Macii ha ottenuto il sesto risultato. Dodicesimi la coppia Ghilardi-Ambrosini. ecodibergamo.it
Pattinaggio di figura, l'esibizione da brividi della coppia giapponese: è oroUn programma perfetto per il duo medagliato sulle note del Gladiatore ... msn.com
In programma anche la finale del pattinaggio di figura con Sara Conti e Niccolò Macii e lo sci acrobatico con Flora Tabanelli e Maria Gasslitter x.com
Che spettacolo il recupero della coppia Giapponese nel pattinaggio di figura , oro meritatissimo bene Conti e Macii per noi al sesto posto - facebook.com facebook