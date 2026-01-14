LIVE Pattinaggio artistico Europei 2026 in DIRETTA | iniziato lo short femminile Gutmann ci prova bene Joos

Segui in tempo reale i Campionati Europei di Pattinaggio Artistico 2026. In questa sessione si è appena concluso lo short femminile, con le performances di Gutmann e Joos. Restate aggiornati per le ultime novità e risultati, cliccando sul link per la diretta live. L’evento si svolge con attenzione e professionalità, offrendo ai tifosi un’occasione per seguire le gare più importanti della disciplina.

21.39: E' arrivato il momento in chiusura del quinto gruppo dell'israeliana Mariia Seniuk, 20 anni, nata a Mosca. E' allenata da Polina Tsurskaia. E' stata 19ma nel 2022 al Mondiale juniores, 19ma nel 2024 all'Europeo e 32ma al Mondiale in Canada. Lo scorso anno è stata 13ma all'Europeo e 16ma al Mondiale di Boston. Si esibisce su Run di Ludovico Einaudi. Il personal Best Score nello Short Program è stato ottenuto all'ISU CS Trialeti Trophy 2025 con 61.39. 21.37: La austriaca Olga Mikutina totalizza un punteggio 53,93, quinto posto e qualificazione 21.34: Caduta sul triplo Lutz, bene il doppio Axel, qualche difficoltà nella combo Triplo Lutz+Triplo Toeloop

