LIVE Pattinaggio artistico Europei 2026 in DIRETTA | iniziato lo short femminile Gutmann ci prova Joos la prima delle azzurre

Segui in tempo reale la diretta degli Europei di Pattinaggio Artistico 2026. Lo short femminile è iniziato, con Gutmann in gara e Joos tra le prime italiane. Aggiorna la pagina per gli ultimi risultati e le classifiche aggiornate, tra cui il punteggio di Anastasia Gracheva, eliminata dopo aver totalizzato 45.59 punti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.07: La moldava Anastasia Gracheva totalizza 45.59 punti che significa decimo posto ed eliminazione. Ora la pausa per il rifacimento del ghiaccio 20.04: Problemi sul triplo Lutz in atterraggio, combo con 2 Loop e Doppio Toeloop,, bene il doppio Axel 20.03: A chiudere il terzo gruppo c’è la moldava Anastasia Gracheva, nata e residente a Mosca, 22 anni compiuti da poco, allenata da Iulia Lebedeva. E’ stata 28ma agli Europei di Espoo e 30ma ai Mondiali di Saitama nel 2023, poi 33ma al Mondiale 2024. Quest’anno è stata seconda al Budapest Trophy 2025. Si esibisce su Eronika. 🔗 Leggi su Oasport.it

