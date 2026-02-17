Pattinaggio artistico oggi Olimpiadi 2026 | orario corto femminile tv programma streaming

Il programma di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si avvia alla fine perché le atlete si preparano a scendere in pista per la prova di corto femminile. Oggi, gli appassionati possono seguire la gara in diretta televisiva e in streaming a partire dalle prime ore del pomeriggio. La competizione si svolge nel Palaghiaccio di Cortina, dove le atlete si sfidano su un ghiaccio lucido e ben preparato.

Si avvia alla conclusione il programma di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, martedì 17 febbraio, si disputerà infatti lo short program individuale femminile, gara in cui sarà della partita anche l'azzurra Lara Naki Gutmann. Con la gioia di avere già al collo la medaglia del Team Event, l'atleta seguita da Gabriele Minchio si potrà concedere il lusso di disputare una prova a cuor leggero, con l'obiettivo unico di migliorare e pretendere sempre di più da sé stessa. In occasione della gara a squadre la trentina ha scollinato per la prima volta quota 70 punti.