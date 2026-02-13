Pattinaggio artistico oggi Olimpiadi 2026 | orario libero maschile tv programma streaming

Siamo arrivati ad uno dei momenti più attesi per quanto riguarda le prove di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Oggi, gli uomini scenderanno in pista per la gara a orario libero, con l’evento trasmesso in diretta su Rai e disponibile anche in streaming su RaiPlay. La competizione si svolge al Mediolanum Forum di Assago, dove i pattinatori si sfideranno con routine che promettono spettacolo, tra salti complessi e coreografie precise, sotto gli occhi di migliaia di tifosi presenti e di un pubblico televisivo che segue con attenzione ogni movimento.

Nella giornata di oggi, venerdì 13 febbraio, si assegneranno infatti le medaglie nella specialità individuale maschile. Ci apprestiamo a vivere, come sempre, un segmento che potrebbe regalare dei risvolti imprevedibili, anche se la situazione in classifica al momento sembrerebbe ben delineata. Al comando infatti si trova il grande favorito del lotto, lo statunitense Ilia Malinin che, nel corto, ha stampato un punteggio di 108.16 scavando un piccolo solco sul primo inseguitore, il giapponese Yuma Kagiyama, secondo con 103.