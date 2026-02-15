Pattinaggio artistico oggi Olimpiadi 2026 | orario corto coppie tv programma streaming
Oggi, domenica 15 febbraio, l’Unipol Forum di Assago ospita lo short program di pattinaggio artistico, un evento importante delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 che coinvolge anche i nostri Sara Conti e Niccolò Macii. La gara si svolge in un’atmosfera di grande attesa, con i pattinatori pronti a dare il massimo per conquistare una medaglia. La diretta televisiva e lo streaming permettono agli appassionati di seguire ogni momento di questa sfida.
La tensione sarà di nuovo palpabile tra poche ore all’Unipol Forum di Assago. Oggi, domenica 15 febbraio, si svolgerà infatti lo short program dedicato alle coppie di pattinaggio artistico, segmento delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 in cui ci saranno anche i nostri Sara Conti e Niccolò Macii, in corsa per una medaglia. Si tratta di un obiettivo fattibile, ma non semplice da raggiungere. La gara a squadre ha infatti fatto emergere il gigantesco stato di forma dei giapponesi Riku Miura-Ryuichi Kihara, salvo imprevisti lanciatissimi verso il gradino più alto del podio. Le restanti posizioni saranno contese da altri tre team, forse quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Siamo arrivati ad uno dei momenti più attesi per quanto riguarda le prove di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.
