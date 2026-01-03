Da Patti a Patti-Tindari? Il cambio del toponimo affidato ad un referendum
Da Patti a Patti-Tindari: il cambio di toponimo viene deciso tramite un referendum, coinvolgendo la comunità nel definire la propria identità. Una decisione che richiede consenso e riflessione, poiché il nome di un luogo rappresenta la sua storia e il senso di appartenenza dei cittadini. La partecipazione democratica diventa fondamentale per scegliere un nome che rifletta autenticamente il patrimonio e le radici della comunità.
Una scelta che richiede consenso, visione e partecipazione. Perché un nome racconta una storia e definisce un’appartenenza. È da qui che prende forma l’ipotesi di un referendum cittadino sul cambio di denominazione da Patti a “Patti-Tindari”. Torna così d’attualità un tema che, da anni, affiora nel dibattito politico locale e in quello pubblico, e che ora potrebbe imboccare un percorso. 🔗 Leggi su Feedpress.me
