Patrick Braunhofer staccatissimo in prima frazione | ha avuto un imprevisto decisivo

Patrick Braunhofer ha avuto un guasto tecnico durante la prima frazione, che gli ha fatto perdere molti secondi e ha compromesso l’intera staffetta maschile di biathlon a Anterselva. La squadra italiana ha dovuto affrontare una gara molto difficile già all’inizio, con i concorrenti che si sono allontanati subito. La staffetta si è rivelata un’impresa complicata per gli azzurri, che ora sono lontani dalla vetta.

Staffetta maschile difficilissima e compromessa per gli azzurri del biathlon nella prova olimpica di Anterselva. Sulle nevi altoatesine le condizioni non stanno affatto sorridendo alla compagine tricolore, costretta a fare i conti con sci che non rendono come dovrebbero, a differenza di formazioni come la Francia, che sembra invece aver trovato la propria "pozione magica". Una gara messasi subito in salita per l'Italia. In lancio Patrick Braunhofer che, pur utilizzando due ricariche complessive nelle due sessioni di tiro, è apparso letteralmente fermo rispetto alla concorrenza nel momento in cui sarebbe stato necessario fare la differenza nelle frazioni di fondo.