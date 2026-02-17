In programma anche la staffetta 4x7,5km con Patrick Braunhofer Lukas Hofer Nicola Romani e Tommaso Giacomel
Durante la seconda settimana delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, si svolge anche la staffetta 4x7,5 km con Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romani e Tommaso Giacomel, che cercano di conquistare un podio importante. Oggi il programma resta pieno di eventi che potrebbero regalare medaglie agli atleti italiani.
P rosegue la seconda settimana di gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e anche oggi il programma è ricco di possibilità di medaglia per gli atleti azzurri. A cominciare dalla staffetta 4×7,5km uomini del biathlon con Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romani e Tommaso Giacomel. Quest’ultimo vincitore di un argento nella staffetta mista. Ilia Malinin e la crudeltà delle Olimpiadi: se anche il “Dio dei Quadrupli” soccombe alla pressione X Leggi anche › Federica Brignone: «Non solo sci, mi piacerebbe avere un figlio» Nel pomeriggio, le tre frecce azzurre del pattinaggio di velocità Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti si cimenteranno nell’inseguimento a squadre. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Biathlon, Tommaso Giacomel centra la top ten nella sprint vinta da Botn. Lukas Hofer a punti ad Oestersund
Biathlon, Vetle Sjaastad Christiansen vince la sprint di Annecy. Lukas Hofer e Tommaso Giacomel a ridosso della top 20
A Annecy-Le Grand Bornand, la terza tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon si apre con una sprint emozionante.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Biathlon – Milano-Cortina 2026, le scelte dell’Italia per la sprint: esordio olimpico per Nicola Romanin, fuori Patrick Braunhofer facebook
Botn è perfetto al poligono e vince l’individuale di Anterselva davanti a Perrot e Laegreid. Tommaso Giacomel chiude al sesto posto, con un ottimo Patrick Braunhofer 13° e Lukas Hofer 15°. Leggi le news: tinyurl.com/mr293cen #wearefisi #fisinews #biathlon x.com