Durante la seconda settimana delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, si svolge anche la staffetta 4x7,5 km con Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romani e Tommaso Giacomel, che cercano di conquistare un podio importante. Oggi il programma resta pieno di eventi che potrebbero regalare medaglie agli atleti italiani.

P rosegue la seconda settimana di gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e anche oggi il programma è ricco di possibilità di medaglia per gli atleti azzurri. A cominciare dalla staffetta 4×7,5km uomini del biathlon con Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romani e Tommaso Giacomel. Quest’ultimo vincitore di un argento nella staffetta mista. Ilia Malinin e la crudeltà delle Olimpiadi: se anche il “Dio dei Quadrupli” soccombe alla pressione X Leggi anche › Federica Brignone: «Non solo sci, mi piacerebbe avere un figlio» Nel pomeriggio, le tre frecce azzurre del pattinaggio di velocità Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti si cimenteranno nell’inseguimento a squadre. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In programma anche la staffetta 4x7,5km con Patrick Braunhofer, Lukas Hofer, Nicola Romani e Tommaso Giacomel

A Annecy-Le Grand Bornand, la terza tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon si apre con una sprint emozionante.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.