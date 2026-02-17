Patologie cardiovascolari complesse Asl e Azienda Moscati fanno sistema

L’Asl e l’Azienda Moscati hanno unito le forze per trattare meglio le patologie cardiovascolari più complicate. La collaborazione mira a migliorare le cure e ridurre i tempi di intervento, grazie a un nuovo percorso condiviso tra ospedale e territorio. Questa sinergia permette di offrire ai pazienti un’assistenza più rapida e mirata, con una maggiore attenzione alle esigenze di ogni singolo caso.

Tempo di lettura: 2 minuti Un altro passo concreto verso una sanità sempre più integrata e orientata alla qualità dell’assistenza. L’Asl di Avellino e l’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati hanno sottoscritto una convenzione finalizzata a strutturare una collaborazione stabile in ambito cardiovascolare, con l’obiettivo di migliorare l’offerta di salute sul territorio provinciale. L’intesa prevede la possibilità per l’Unità operativa complessa di Cardiologia del Presidio ospedaliero Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino di accedere all’Heart Team dell’Azienda Moscati – équipe composta da diversi specialisti, tra cui cardiochirurghi e chirurghi vascolari, in grado di prendere in carico sotto tutti gli aspetti pazienti con patologie cardiache importanti – per la discussione multidisciplinare dei casi clinici complessi, anche attraverso collegamenti in videoconferenza, nel rispetto delle normative vigenti e della tutela dei dati personali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Patologie cardiovascolari complesse, Asl e Azienda Moscati fanno sistema Leggi anche: "Ascolta il tuo Cuore”: a Nocera Superiore la giornata di prevenzione dedicata alle patologie cardiovascolari Leggi anche: Ospedale di Terni, rinnovo delle Strutture complesse vacanti: “Solidità organizzativa e crescita dell’azienda” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cure palliative pediatriche, Pescara è il nuovo centro regionale: 18 minori su 100mila abitanti necessitano di assistenza; AO Avellino. Cuore di un 57enne continua a battere grazie a intervento molto complesso reso possibile da tecnologia avanzata e sinergia tra specialisti; Asl Napoli 3 Sud, Cardiologie aperte: back to school; Pescara: Centro riferimento regionale cure palliative pediatriche. In Italia quasi 6 milioni di obesi, malattie cardiovascolari principale complicanzaIn Italia, quasi 6 milioni di cittadini, l'11,8% della popolazione adulta, soffre di obesità e circa il 34% è in sovrappeso, con un impatto significativo sulla salute pubblica e sui costi sanitari. (A ... ansa.it Asl 4, al via la campagna di prevenzione del diabete: ecco le date degli screening gratuiti e senza prenotazioneAsl 4, al via la campagna di prevenzione del diabete: ecco le date degli screening gratuiti e senza prenotazione ... msn.com Accordo con l’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli: dirigenti medici in supporto al Moscati fino al 15 giugno per rafforzare l’area di emergenza-urgenza #Moscati facebook