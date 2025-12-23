Ospedale di Terni rinnovo delle Strutture complesse vacanti | Solidità organizzativa e crescita dell’azienda
La direzione dell’ospedale Santa Maria ha espletato tutti i concorsi previsti per individuare i nuovi direttori delle Strutture complesse vacanti, come previsto dalla programmazione regionale. Nel corso dell’anno sono state infatti completate sette procedure selettive per il conferimento di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
