Ascolta il tuo Cuore | a Nocera Superiore la giornata di prevenzione dedicata alle patologie cardiovascolari
Nocera Superiore rinnova il suo impegno per la salute: sabato 13 dicembre, all’Arena Mazzini, la giornata di prevenzione “Ascolta il tuo Cuore”, con screening cardiologici gratuiti. Dalle ore 9 alle ore 13, nell’area parcheggio alle spalle del municipio, i cittadini avranno la possibilità di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Tiziano Ferro a cuore aperto: “La verità l’unico obbligo verso chi mi ascolta”
Calendario Geniale. Sound Gallery by Dmitry Taras · Christmas Theme. Se vuoi essere felice ascolta il tuo cuore, perché racchiude tutte le risposte che cerchi. Sergio Bambarén #frasi #frasitumblr #aforismi #citazioni #calendariogeniale #calendario - facebook.com Vai su Facebook
'Ascolta il tuo cuore', Gemelli con Danacol per campagna prevenzione - In occasione del Mese del cuore, che inizia il 16 settembre e termina il 15 ottobre, Danacol di Danone, in collaborazione con la Fondazione Policlinico ... Lo riporta notizie.tiscali.it
Malore fatale sulle piste da sci: 43enne muore a Livigno
Avatar 3 le novità di james cameron dopo le reazioni al secondo film jumptheshark.it
Venezuela, Trump sta facendo preparare i piani per il ‘dopo Maduro’ ildifforme.it
Ospedali, la classifica delle migliori strutture in Italia: dai tumori agli infarti, le eccellenze per le ... ilmattino.it
Benfica-Napoli è Mou vs Conte, scintille assicurate: il pronostico gazzetta.it
Achille Lauro arriva a Rimini: il 7 giugno anteprima di “Comuni Immortali” ilrestodelcarlino.it
Masterchef diventa adolescente fra contaminazioni e divertimento: incontro con i giudici chef comingsoon.it
Avatar 3 le novità di james cameron dopo le reazioni al secondo film jumptheshark.it
Venezuela, Trump sta facendo preparare i piani per il ‘dopo Maduro’ ildifforme.it
Ospedali, la classifica delle migliori strutture in Italia: dai tumori agli infarti, le eccellenze per le ... ilmattino.it
Benfica-Napoli è Mou vs Conte, scintille assicurate: il pronostico gazzetta.it
Achille Lauro arriva a Rimini: il 7 giugno anteprima di “Comuni Immortali” ilrestodelcarlino.it
Masterchef diventa adolescente fra contaminazioni e divertimento: incontro con i giudici chef comingsoon.it