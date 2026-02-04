La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per oltre 3,5 milioni di euro in un'operazione contro un giro di fatturazioni false. Sono stati messi i sigilli a un patrimonio considerevole, che dimostra come l’evasione fiscale abbia ancora margini di manovra ampi. Le indagini continuano per risalire ai responsabili e capire come fosse strutturata questa frode.

Un patrimonio di oltre tre milioni e mezzo di euro, è finito sotto sequestro della Guardia di Finanza. Nel mirino delle fiamme gialle sono finiti contanti, ville e persino una Lamborghini. L’operazione, coordinata dalla Procura di Brescia e condotta dalla Compagnia di Desenzano del Garda col supporto del Comando provinciale di Brescia, svela un’intricata rete di frode fiscale e autoriciclaggio costruita su falsi investimenti in ricerca e sviluppo. I finanzieri hanno eseguito i provvedimenti emessi dal Gip su richiesta della Procura diretta da Francesco Prete. I sigilli ad appartamenti di lusso sul lago di Garda, immobili in Valcamonica, una proprietà nella rinomata Costa Smeralda e altri beni tra Brescia, Temù, Lodrino e Polpenazze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Scoperto giro di fatturazioni false. Sigilli a beni per 3,5 milioni

