Scoperto giro di false fatturazioni per 67 milioni di euro | 7 arresti in Brianza

Un giro di false fatturazioni per 67 milioni di euro che ha portato all'arresto di 7 persone. È il risultato di una indagine del comando provinciale della guardia di finanza di Monza e Brianza partito da un accertamento nei confronti di una società brianzola. L'indagineL'indagine è partita da. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

HO SCOPERTO IL GIRO CARNE PIÙ PAZZO DELLA LIGURIA Se ami la carne questo è l’esperienza che devi assolutamente provare! Per poter fare il Giro Carne bisogna essere minimo in due Disponibile solo su richiesta il giovedì e il venerdì (fe - facebook.com Vai su Facebook

Affitti completamente in nero: a Rimini scoperto giro d’affari da 400mila euro: Rimini, 26 novembre 2025 – I finanzieri del Comando Provinciale di Rimini hanno portato alla luce un vasto giro di affitti completamente in nero, recuperando oltre… dlvr.it/TPT8n9 ? Vai su X

Scoperto un collaudato giro di fatture false per oltre 3 milioni a Saint-Vincent: coinvolte tre aziende piemontesi - ll denaro veniva trasformato in contanti o fiche da restituire alle società che emettevano le fatture, grazie alla compiacenza di funzionari del Casinò ... Riporta quotidianopiemontese.it

Inchiesta Casinò Saint-Vincent: fiches in cambio di mazzette, indagati funzionari della casa da gioco - Si riempie di nuovi dettagli l'operazione che ha fatto luce su un giro di fatture false per operazioni inesistenti per oltre 3 milioni di euro. Secondo agimeg.it

False fatturazioni: scoperto maxi-giro da 88 milioni di euro partito da Amantea - indagine sulle false fatturazioni indagine partita da Amantea: la Guardia di Finanza segnala 43 persone e 26 società ... quotidianodelsud.it scrive

Denaro da riciclare nel Casino di Saint-Vincent: scoperto giro di fatture false da 3 milioni, perquisizioni anche in Puglia VIDEO - Ben 33 indagati per associazione a delinquere, riciclaggio, fatture per operazioni inesistenti, ricettazione e corruzione, sequestrati beni per 5 milioni di euro. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Trentatré indagati per fatture false e riciclaggio al Casino di Saint Vincent - Irregolarità fiscali di tre società che commerciano materiale ferroso in Piemonte: 3 milioni di euro trasformati in contanti o in fiche della casa da gioco venivano poi restituiti alle aziende ... Come scrive rainews.it

Cosenza, maxi inchiesta svela giro da 88 milioni di euro di false fatturazioni: coinvolte 43 persone e 26 aziende | DETTAGLI - I finanzieri del Comando Provinciale Cosenza hanno eseguito un’articolata attività investigativa che si è conclusa con la segnalazione all’Autorità giudiziaria, di 43 persone fisiche e 26 persone giur ... Segnala strettoweb.com