LIVE MotoGP Test Sepang 2026 in DIRETTA | Mir in vetta 6° Bezzecchi 8° Bagnaia Yamaha non scenderà più in pista

Questa mattina a Sepang, le prove della MotoGP sono cominciate con la sessione mattutina del secondo giorno. Fabio Quartararo si è preso la testa della classifica, mentre Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi hanno chiuso rispettivamente ottavo e sesto. Mir si conferma in cima alla graduatoria, anche se le qualifiche sono ancora lungi dall’essere definitive. Yamaha ha deciso di non scendere più in pista durante questo test, lasciando il passo alle altre case per le ultime prove prima dell’inizio della stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 06.32 Un riepilogo dei tempi messi a segno nella sessione mattutina del Day-2 Times as of the day two lunch break in Sepang pic.twitter.comwI9xP2ycHS — Simon Patterson (@denkmit) February 4, 2026 06.29 Qualche immagine delle nuove moto in edizione 2026 Making testing mornings look effortlessly cool #SepangTest pic.twitter.com4UXeMJh24p — MotoGP (@MotoGP) February 4, 2026 06.26 Arrivano conferme: i test di Sepang sono già conclusi per la Yamaha. La casa giapponese vuole capire le motivazioni dell'incidente di ieri di Quartararo ed evitare ulteriori rischi.

