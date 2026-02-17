Passler riammessa ai Giochi ma non convocata | non parteciperà alle Olimpiadi Ecco i motivi

Passler, che aveva ottenuto il ritorno alle Olimpiadi dopo aver superato le qualificazioni, non prenderà parte alla competizione perché i tecnici della nazionale non l’hanno scelta per la staffetta 4x6 km. La Federazione Italiana Sport Invernali ha deciso di non inserirla nella squadra, lasciando intendere che altri atleti sono stati preferiti per questa gara.

Rebecca Passler non parteciperà alle Olimpiadi. L’altoatesina, che era stata riammessa ai Giochi da una decisione del Tribunale Nazionale Antidoping dopo la sospensione per la positività al letrozolo non è stata convocata per la staffetta 4x6 km dai tecnici della nazionale, gara a cui prenderanno parte nell’ordine, Auchentaller, Wierer, Carrara e la campionessa olimpica Lisa Vittozzi. La Fisi, dopo aver ritardato da venerdì a lunedì l’inserimento dell’atleta in squadra per non farle disputare le prove individuali, ha deciso di non compromettere i risultati olimpici per non «infastidire» la federazione internazionale. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Olimpiadi, l'azzurra Rebecca Passler riammessa ai Giochi: "Chiarito caso doping"Rebecca Passler torna ufficialmente a sognare le Olimpiadi.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, accolto ricorso di Rebecca Passler dopo squalifica per doping, biatleta riammessa ai Giochi da 16 febbraioRebecca Passler, la biatleta italiana, è stata riammessa ai Mondiali di Milano Cortina 2026 dopo che la Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia ha accolto il suo ricorso contro la squalifica per doping.

