Olimpiadi Milano Cortina 2026 accolto ricorso di Rebecca Passler dopo squalifica per doping biatleta riammessa ai Giochi da 16 febbraio

Rebecca Passler, la biatleta italiana, è stata riammessa ai Mondiali di Milano Cortina 2026 dopo che la Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia ha accolto il suo ricorso contro la squalifica per doping. La decisione è arrivata perché la Corte ha riconosciuto il “fumus boni iuris”, cioè l’apparente fondatezza dell’assunzione involontaria o della contaminazione inconsapevole della sostanza trovata nel suo organismo. La Passler, che aveva ricevuto la sospensione, potrà ora partecipare ai Giochi dal 16 febbraio, un’ottima notizia in vista della competizione. La posizione della biatleta

La Corte ha riconosciuto il fumus boni iuris, ovvero l’apparente fondatezza dell’assunzione involontaria o della contaminazione inconsapevole della sostanza in oggetto La Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia (Nadab) ha accolto il ricorso di Rebecca Passler contro la sospensione per doping. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Olimpiadi Milano Cortina 2026, accolto ricorso di Rebecca Passler dopo squalifica per doping, biatleta riammessa ai Giochi da 16 febbraio Approfondimenti su olimpiadi milano Milano Cortina, Rebecca Passler vince il ricorso dopo la positività al doping: riammessa alle Olimpiadi Rebecca Passler torna a gareggiare alle Olimpiadi di Milano Cortina dopo che la Corte d’Appello di Nado Italia ha annullato la sua sospensione, confermando che la positività al Letrozolo potrebbe essere stata causata da un’assunzione involontaria o da contaminazione. Olimpiadi Milano-Cortina: accolto ricorso di Rebecca Passler, tornerà a gareggiare dopo l’esclusione per doping Rebecca Passler torna a gareggiare alle Olimpiadi Milano-Cortina dopo che la Corte Nazionale d’Appello di Nado Italia ha accolto il suo ricorso contro la sospensione provvisoria. Ultime notizie su olimpiadi milano Argomenti discussi: Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 · Momenti clou che l'hanno resa spettacolare e unica; Cosa fare a Milano durante i Giochi Invernali Milano Cortina 2026; Olimpiadi in diretta Oggi: Live delle gare dei Giochi Invernali; Risultati Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Tutte le medaglie e i podi dell'Italia. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 13 febbraio in DIRETTA: l’Italia batte la Gran Bretagna nel curling! Ora la 10 km di fondoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026Ai Giochi olimpici invernali straordinari trionfi delle azzurre nel Supergigante femminile (con il tifo anche del presidente Mattarella) e nel pattinaggio di velocità. Un argento è arrivato nello ... tg24.sky.it Olimpiadi Milano Cortina 2026 Le gare in programma oggi 13 febbraio in Valtellina - facebook.com facebook Olimpiadi Milano-Cortina 2026, si inizia con il curling maschile: c’è Italia-Gran Bretagna x.com