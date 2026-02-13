Olimpiadi l' azzurra Rebecca Passler riammessa ai Giochi | Chiarito caso doping

Rebecca Passler torna ufficialmente a sognare le Olimpiadi. La giovane azzurra, inizialmente sospesa per doping, è stata riammessa dopo un lungo iter giudiziario. La decisione arriva a poche settimane dall’apertura di Parigi 2024, portando sollievo e speranza. La passione di Passler, con il suo sorriso determinato, emerge tra le polemiche e le incertezze. La vicenda ha acceso un dibattito sulla trasparenza nel doping sportivo.

Prima il clamore per la positività al doping unito allo sconforto dell'atleta che vede distruggersi il sogno di partecipare ai Giochi olimpici, poi i ricorsi, l'udienza, infine il ripensamento da parte dell'organo che l'aveva sospesa, la Nado Italia, l'antidoping italiana. Rebecca Passler è riabilitata, può ritornare in seno alla squadra nazionale e, quindi, partecipazione ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. La Corte Nazionale d'Appello di Nado Italia ha accolto il ricorso della 24enne biatleta altoatesina dopo che era stata sospesa, e quindi esclusa dai Giochi, in data 2 febbraio da Nado Italia a seguito della positività al letrozolo a seguito di un controllo fuori competizione effettuato il 26 gennaio ad Anterselva.