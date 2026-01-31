Raffaele Ciurnelli si ferma a un passo dal debutto nel tabellone principale degli Australian Open Juniores. Il giovane tennista di Arezzo ha disputato una buona partita, ma alla fine non riesce a superare gli avversari e si ferma ai quarti di finale. Ora dovrà attendere il sorteggio di altri tornei per cercare di conquistare un posto nel main draw.

Arezzo, 31 gennaio 2026 – Termina a un passo dal tabellone principale l’esperienza di Raffaele Ciurnelli agli Australian Open Juniores. L’atleta del Tennis Giotto, nato nel 2008, ha vissuto le emozioni di partecipare a uno dei quattro tornei giovanili più importanti del panorama mondiale e di mettersi alla prova in un contesto di assoluto livello dopo la vittoria del titolo europeo di doppio nel 2025, meritando così la possibilità di maturare una preziosa esperienza nel palcoscenico di uno Slam. Ciurnelli è stato accompagnato in Australia dal maestro Alessandro Caneschi e ha fatto parte di un ristretto gruppo di tre tennisti italiani che ha rappresentato l’azzurro nella categoria Juniores con un percorso con cui ha certificato la propria dimensione internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raffaele Ciurnelli a un passo dal “main draw” agli Australian Open Juniores

Raffaele Ciurnelli, giovane talento del Tennis Giotto di Arezzo, è stato selezionato per partecipare agli Australian Open Juniores.

Raffaele Ciurnelli, giovane tennista dell’Associazione Tennis Giotto di Arezzo, parteciperà agli Australian Open Juniores.

