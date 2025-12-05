Incendio alla RoncaLab l' azienda rassicura i dipendenti | Torneremo più forti di prima

Il grosso incendio divampato nella giornata di ieri, 4 dicembre, ai danni dell'azienda RoncaLab di Lomagna, comune lecchese alle porte della Brianza, non scoraggia i titolari che hanno voluto lasciare un messaggio di speranza ai dipendenti.Il fattoIl rogo è divampato intorno all'ora di pranzo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

