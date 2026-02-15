Bagno di Romagna | Scontro per il parco eolico sul Monte Còmero cittadini in campo per la conferenza dei servizi

A Bagno di Romagna, i cittadini si sono mobilitati contro il progetto del parco eolico sul Monte Còmero, perché temono danni all’ambiente e al paesaggio. La disputa si accende mentre il Comune di Bagno di Romagna si oppone alla realizzazione dell’impianto, che potrebbe alterare il panorama naturale e disturbare la tranquillità della zona. I residenti si sono presentati in numerosi alla conferenza dei servizi, portando con sé petizioni e richieste di stop al progetto. Un gruppo di cittadini ha anche organizzato una manifestazione per far sentire la propria voce.

Bagno di Romagna Contro il Vento: La Battaglia per il Parco Eolico Monte Còmero. Bagno di Romagna è al centro di una disputa che vede l'amministrazione comunale schierata apertamente contro la costruzione di un parco eolico in località Monte Còmero, al confine con Verghereto. La questione, che ha visto un'intensa fase di valutazione di impatto ambientale, approda ora alla fase decisiva con una conferenza dei servizi pubblica, prevista tra il 10 e il 13 marzo presso il Teatro Garibaldi, che potrebbe segnare il futuro del territorio e del suo paesaggio. Una Delibera Chiara: L'Amministrazione Comunale Si Oppone. Il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, ha inviato una lunga nota per esprimere le sue preoccupazioni sul progetto del Parco Eolico Monte Còmero, situato nella zona di Biancarda in territorio di Verghereto. Parco eolico "Monte Còmero": nulla cambia sulla nostra contrarietà. Il Comune ribadisce la ferma opposizione e richiede massima trasparenza con la Conferenza dei Servizi pubblica