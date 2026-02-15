Parco Eolico ' Monte Còmero' il sindaco di Bagno di Romagna | Nulla cambia sulla nostra contrarietà

Il sindaco di Bagno di Romagna ha confermato la sua opposizione al progetto del Parco Eolico ‘Monte Còmero’ perché l’amministrazione non cambia idea, nonostante le richieste di sviluppare fonti energetiche rinnovabili. La decisione deriva dalla volontà di proteggere il paesaggio e la salute dei cittadini, anche dopo aver ricevuto diverse richieste di confronto da parte delle aziende interessate. La giunta comunale ha sottolineato che ha seguito tutte le procedure previste per difendere gli interessi del territorio.

L’amministrazione comunale ribadisce la propria posizione contraria e rivendica il percorso amministrativo messo in campo a tutela del territorio Sul progetto del Parco Eolico “Monte Còmero”, l’amministrazione comunale di Bagno di Romagna ribadisce la propria posizione contraria e rivendica il percorso amministrativo messo in campo a tutela del territorio. “Fin dalla prima presentazione del progetto, il Comune di Bagno di Romagna ha espresso contrarietà alla configurazione proposta, trasformando quella posizione politica in atti concreti e formalizzati - spiega il sindaco Enrico Spighi -. Insieme alla Giunta abbiamo ritenuto doveroso portare in delibera un atto di indirizzo politico chiaro e inequivocabile, affinché restasse agli atti la posizione di contrarietà dell’amministrazione al progetto così come presentato”.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

A Bagno di Romagna, i cittadini si sono mobilitati contro il progetto del parco eolico sul Monte Còmero, perché temono danni all’ambiente e al paesaggio.

Il Comune di Bagno di Romagna esprime fermezza nel respingere il progetto del Parco Eolico Monte Comero, evidenziando l'importanza di preservare il paesaggio e il turismo locale.

