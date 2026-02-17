Parco Agrisolare 2026 incontro Confagri | Contributi fino all’80% ma attenzione alle nuove scadenze fiscali

Confagricoltura Piacenza ha organizzato un incontro nell’ambito del Parco Agrisolare 2026, poiché i contributi possono arrivare fino all’80%, ma le aziende devono fare attenzione alle nuove scadenze fiscali. La sala Visconti si è riempita di agricoltori e imprenditori interessati alle opportunità offerte dal bando, che si avvicina rapidamente. In questa occasione, sono state spiegate le modalità di accesso ai fondi e i passaggi fondamentali per rispettare le scadenze.

Facility Parco Agrisolare 2026 e nuove regole sulle dichiarazioni di consumo energia elettrica, il punto in un incontro tecnico di Confagricoltura Piacenza Sala Visconti gremita per l'incontro promosso nei giorni scorsi da Confagricoltura Piacenza in vista dell'imminente apertura del bando PNRR "Facility Parco Agrisolare 2026". Un appuntamento tecnico, rivolto alle imprese agricole interessate a investire in impianti fotovoltaici su fabbricati rurali produttivi, che ha messo al centro sia i parametri finanziari della misura sia i nuovi adempimenti fiscali legati alla produzione di energia elettrica.