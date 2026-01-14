Rinnovabili fondi Pnrr Parco Agrisolare | contributi a fondo perduto fino all’80%

Il settore agricolo e agroindustriale italiano può ora accedere a contributi a fondo perduto fino all’80% attraverso i fondi del PNRR per il Parco Agrisolare. Questa opportunità favorisce l’adozione di energie rinnovabili, riducendo i costi energetici e promuovendo una crescita sostenibile. Un intervento strategico per rafforzare la competitività e favorire l’innovazione nel comparto.

Il comparto agricolo e agroindustriale italiano ha una nuova, importante, occasione per abbattere i costi energetici e puntare sulla sostenibilità. È infatti operativa la misura del Pnrr ‘Parco Agrisolare’, che mette a disposizione contributi a fondo perduto fino all’80% per l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati rurali. Lo ricorda Assofotovoltaica, associazione dei produttori fotovoltaici. L’obiettivo del bando è duplice: promuovere l’energia pulita e favorire l’autoconsumo, riducendo la dipendenza delle aziende dalle fluttuazioni dei prezzi dell’energia. Oltre ai pannelli solari, l’agevolazione copre interventi complementari come rimozione e smaltimento dell’amianto dalle coperture, interventi di isolamento termico e installazione di sistemi di accumulo per stoccare l’energia prodotta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

