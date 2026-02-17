Paolo Mendico | Una Ferita Aperta nel Cuore della Società Il Dramma del Bullismo e l’Indifferenza che Uccide
Paolo Mendico è diventato un simbolo della lotta contro il bullismo, che si diffonde nelle scuole e nelle strade. La sua storia nasce da un episodio di prepotenza che si è trasformato in una ferita profonda, alimentata dall’indifferenza di chi avrebbe potuto aiutarlo. A soli quindici anni, Paolo ha subito insulti e minacce da parte dei suoi coetanei, senza che nessuno intervenisse per fermarli. Ora, la sua esperienza mette in luce come il silenzio e la mancata solidarietà possano essere altrettanto dannosi quanto le azioni di bullismo stesse.
Un nome, una ferita. Paolo è il ragazzo che potremmo incontrare sul tram, nel corridoio di scuola, al campetto. La sua assenza pesa come una porta che resta socchiusa. Davanti a quella soglia ci siamo tutti: genitori, docenti, studenti, vicini. Possiamo entrare e vedere, oppure passare oltre. Questa è la scelta che ci definisce. Il bullismo non nasce mai da una parola sola. Nasce da una stanza piena di risate stonate. Da uno sguardo che scappa. Dalla mano che non si alza. Lo vedi nei corridoi, nei gruppi WhatsApp, nei silenzi lunghi. È lì che la vergogna si attacca addosso e la solitudine cresce. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Paolo Mendico ha subito un episodio di bullismo che ha lasciato cicatrici profonde, evidenziando quanto spesso gli adulti ignorino i segnali di sofferenza nei giovani.
Paolo Mendico ha vissuto un episodio di bullismo che ha lasciato un segno profondo nella sua vita, a causa di continue offese sui social e minacce via messaggi.
