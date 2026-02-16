Paolo Mendico | Una Ferita Aperta nel Cuore della Società Il Dramma del Bullismo e l’Importanza di Non Restare in Silenzio
Paolo Mendico ha vissuto un episodio di bullismo che ha lasciato un segno profondo nella sua vita, a causa di continue offese sui social e minacce via messaggi. La sua esperienza si svolge tra la scuola e le piattaforme digitali, dove spesso i giovani si confrontano con insulti e prevaricazioni che passano inosservate. Un particolare che rende ancora più evidente la gravità del problema è il fatto che questi episodi si verificano anche in orari serali, quando i ragazzi sono più vulnerabili.
Una classe, un corridoio, una chat che vibra a tarda sera. La storia di Paolo Mendico non è un caso isolato ma un segno che brucia. Ci riguarda, tutti. È il momento di guardare in faccia il dolore e scegliere parole che proteggono, non che feriscono. Paolo Mendico aveva quattordici anni. Non conosciamo ogni dettaglio. Sappiamo però che una solitudine profonda può scavare. Lo ha raccontato il fratello, con frasi che non si archiviano. Le ripetiamo in testa mentre pensiamo a un banco vuoto. E a quei minuti di silenzio che, a volte, fanno più rumore di qualsiasi urlo. Il punto non è cercare colpevoli veloci.
Paolo Mendico: Una Ferita Aperta nel Cuore della Società. Il Dramma del Bullismo e l’Indifferenza degli Adulti
Paolo Mendico ha subito un episodio di bullismo che ha lasciato cicatrici profonde, evidenziando quanto spesso gli adulti ignorino i segnali di sofferenza nei giovani.
La battaglia della mamma di Paolo Mendico: "Sconfiggeremo il bullismo, gliel’ho promesso"
La mamma di Paolo Mendico ha dichiarato di voler combattere il bullismo dopo aver perso suo figlio, ucciso da un episodio di vessazioni.
Aveva solo 14 anni. E la sua vita si è fermata troppo presto. Paolo Mendico non può diventare soltanto un nome tra tanti. Dietro quel nome c’era un ragazzo, una quotidianità, un’età che dovrebbe essere fatta di scoperte e leggerezza, non di solitudine. A qu - facebook.com facebook
