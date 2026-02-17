Panico al Prenestino | gira con machete e pistola poi prende a testate le vetrine dei negozi

Un uomo armato di machete e pistola con matricola abrasa ha causato il caos nel quartiere Prenestino. La sua presenza ha fatto scappare i passanti e ha provocato danni alle vetrine dei negozi. La scena si è svolta nel pomeriggio, quando l’uomo ha iniziato a minacciare chi gli stava intorno.

Armato di machete, ha seminato il panico in strada; con sé, inoltre, aveva una pistola con matricola abrasa. Sono stati momenti di paura quelli vissuti nel pomeriggio di lunedì 16 febbraio. Protagonista un 25enne tunisino senza dimora, che è stato arrestato. Poco dopo le 16 sono arrivate diverse segnalazioni al 112, che allertavano della presenza di un uomo "armato di coltello", il quale aveva preso a testate le vetrine dei negozi della zona, in via Sampiero di Bastelica, a pochi passi da via di Acqua Bullicante. Subito sul posto sono sopraggiunti gli equipaggi del commissariato Torpignattara e, in seconda battuta, quelli di San Lorenzo e Porta Pia.🔗 Leggi su Romatoday.it Lo sorprende di spalle mentre guarda le vetrine dei negozi e lo colpisce con un pugno, poi lo rapina: denunciato 32enne straniero Un cittadino straniero di 32 anni è stato denunciato dalla Polizia di Parma dopo aver sorpreso un passante alle spalle, colpendolo con un pugno e rapinandolo. Rapine con pistola e machete, arrestato l'uomo che ha seminato il panico tra Canzo e Asso I carabinieri di Asso hanno arrestato un uomo di 33 anni, marocchino residente a Magreglio, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Roma, esplode un distributore Gpl al Prenestino: panico in città, 27 feritiL’incendio si è esteso a un deposito giudiziario che si trova alle spalle del distributore e a un centro sportivo adiacente. L’area è stata completamente isolata per consentire le operazioni di ... milanofinanza.it LUNGHEZZA,VILLAGGIO PRENESTINO, CASTELVERDE,CORCOLLE... facebook