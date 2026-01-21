Rapine con pistola e machete arrestato l' uomo che ha seminato il panico tra Canzo e Asso

I carabinieri di Asso hanno arrestato un uomo di 33 anni, marocchino residente a Magreglio, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare. Il provvedimento, emesso dal gip di Como su richiesta della Procura, riguarda le recenti rapine con pistola e machete avvenute tra Canzo e Asso. L’intervento si inserisce nelle indagini volte a garantire la sicurezza delle aree interessate.

Paura a Canzo: due tentativi di rapina in poche ore, uno con una pistola e l’altro con un macheteA Canzo, durante l’Epifania, si sono verificati due tentativi di rapina avvenuti a poche ore di distanza, uno con una pistola e l’altro con un machete.

