Pallanuoto femminile Trieste vince ancora ed ipoteca il primato nel Girone D di Euro Cup
Continua la marcia vincente della Pallanuoto Trieste nella prima fase a gironi dell’ Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto femminile: nella seconda giornata del Gruppo D le alabardate superano le magiare del Keruleti TVE con lo score di 18-12 (5-2, 5-2, 5-6, 3-2) e restano a punteggio pieno. Le ragazze di Paolo Zizza indirizzano il match nel primo quarto, chiuso sul 5-2, per poi ipotecare la vittoria nella seconda frazione, arrivando a metà gara sul 10-4. Nel terzo periodo le giuliane amministrano, chiudendo a +5, sul 15-10, prima di portare a casa comodamente i tre punti sul definitivo 18-12. Sei reti per la neozelandese McDowall, poker di gol per l’azzurra Cergol. 🔗 Leggi su Oasport.it
