Pallanuoto | da Jesi alla panchina francese l’allenatrice Giuliani vicecampione d’Europa con la Francia
Stefania Giuliani, allenatrice marchigiana, ha portato la sua squadra alla finale europea, spinta dal successo ottenuto con la Nazionale francese. Originaria di Jesi, ha deciso di trasferirsi in Francia per allenare una delle squadre più competitive del continente, portando con sé anni di esperienza in Serie A1. La sua passione per la pallanuoto e la capacità di motivare gli atleti hanno contribuito a farla diventare una protagonista nel panorama internazionale.
Dalla Serie A1 alla panchina francese: Stefania Giuliani, l’allenatrice marchigiana vicecampione d’Europa. Stefania Giuliani, allenatrice di pallanuoto originaria di Jesi, ha concluso una significativa esperienza come vice-allenatore della nazionale francese femminile agli Europei di Madeira. La sua convocazione, voluta dall’ex capitana francese Louise Guillet, rappresenta un riconoscimento del suo percorso tecnico e una nuova sfida per la quarantatreenne allenatrice, attualmente impegnata con la Team Marche Moie. Un’avventura che conferma la crescente valorizzazione delle competenze italiane nel panorama della pallanuoto internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu
Europei di pallanuoto femminile, la jesina Stefania Giuliani nello staff della nazionale francese come vice coachStefania Giuliani, della Jesina, ha deciso di entrare nello staff della nazionale francese di pallanuoto femminile come vice coach, dopo aver ottenuto una nuova opportunità di lavoro in Francia.
