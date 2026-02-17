Pallanuoto | da Jesi alla panchina francese l’allenatrice Giuliani vicecampione d’Europa con la Francia

Stefania Giuliani, allenatrice marchigiana, ha portato la sua squadra alla finale europea, spinta dal successo ottenuto con la Nazionale francese. Originaria di Jesi, ha deciso di trasferirsi in Francia per allenare una delle squadre più competitive del continente, portando con sé anni di esperienza in Serie A1. La sua passione per la pallanuoto e la capacità di motivare gli atleti hanno contribuito a farla diventare una protagonista nel panorama internazionale.