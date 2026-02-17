Palazzo Miniscalchi-Erizzo | un ricevimento in abiti d' epoca

Il palazzo Miniscalchi-Erizzo di Verona ha aperto le sue porte per un ricevimento in abiti d’epoca, attirando molti visitatori curiosi di vivere un’esperienza storica. La scelta di organizzare l’evento nasce dalla volontà di valorizzare le testimonianze del passato e di coinvolgere il pubblico in un viaggio tra le epoche passate. Durante la serata, gli ospiti hanno potuto ammirare le sale decorate con arredi originali e indossare costumi d’epoca, ricreando l’atmosfera di un tempo. Un particolare dettagliato delle nobili spose della famiglia è stato il centro dell’attenzione, arricchendo la

La casa-museo Miniscalchi-Erizzo, nel cuore di Verona, non è solo una ricchissima collezione d'arte e di curiosità ereditate dalla famiglia nei secoli (soprattutto grazie a nobili spose.), ma è anche un viaggio nella storia di una dinastia. Incontreremo i padroni di casa in abiti ottocenteschi, e rievocheremo con loro vicende e aneddoti familiari attraversando splendide sale ricche di tesori inestimabili, gli ambienti di ricevimento e la biblioteca. Se i personaggi e gli oggetti del Museo Miniscalchi-Erizzo partecipassero ad una , oggi sarebbero così… Un incontro tra tradizione e un pizzico di immaginazione, tra storia e travestimenti decisamente contemporanei!