olimpiadi 2026 vance e rubio arrivano a palazzo reale per il ricevimento

Il vice presidente degli Stati Uniti, JD Vance, è arrivato a Milano insieme alla moglie Usha. Sono entrati a Palazzo Reale per partecipare al ricevimento con i leader dei paesi che prenderanno parte alle Olimpiadi di Milano Cortina del 2026. La visita di Vance si inserisce nell’ultimo giro di incontri prima dell’inizio della grande manifestazione sportiva.

L’aeroporto di Malpensa è rimasto chiuso per più di due ore durante l’arrivo di JD Vance e Marco Rubio, che sono arrivati a Milano per le Olimpiadi.

Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato le voci sulla possibile presenza di agenti ICE alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, sottolineando che, se dovessero essere presenti, il loro ruolo sarebbe legato alla sicurezza di atleti e visitatori.

